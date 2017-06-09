Оживший Ил-2 из озера Кривое

Филиппинские военно-воздушные силы уже давно присматриваются к потенциальной замене старичка OV-10 Bronco. В настоящий момент на вооружении Филиппин…

Площадь в Сен-Жан-де-Де, что в 25 километрах юго-восточнее Карантана, Нормандия. В июле 1944 года здесь располагался сборный пункт аварийных машин…