Оживший Ил-2 из озера Кривое

В целом самолет уже собран.
Процесс запуска
Машина ожила впервые с 1943 года.
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Филиппинские военно-воздушные силы уже давно присматриваются к потенциальной замене старичка OV-10 Bronco. В настоящий момент на вооружении Филиппин…
Площадь в Сен-Жан-де-Де, что в 25 километрах юго-восточнее Карантана, Нормандия. В июле 1944 года здесь располагался сборный пункт аварийных машин…
Брошенный немецкий тяжелый танк Pz.Kpfw.Tiger Ausf.B, Остероде-ам-Харц, Германия, 12 апреля 1945 года. Машина входила в состав 1-й роты 507-го…