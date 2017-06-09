Юрий Пашолок (yuripasholok) wrote,
Юрий Пашолок
yuripasholok

Оживший Ил-2 из озера Кривое

Вчера в Новосибирске специалисты предприятия "Авиареставрация" провели пробный запуск двигателя штурмовика Ил-2, который реставрировался ими в течение нескольких лет. Машина, потерянная в 1943 году, была поднята из озера Кривое в Мурманской области. Она неплохо сохранилась, благодаря чему при реставрации удалось сохранить большой объем родных деталей. Обычно от Ил-2 остается бронированная коробка, в данном случае даже двигатель был использован родной. Пробный запуск означает, что спустя некоторое время самолет поднимется в небо. Таким образом, это будет уже второй летный экземпляр самого массового боевого самолета в истории. Первый также был отреставрирован в Новосибирске, случилось это в 2011 году.

В целом самолет уже собран.



Процесс запуска


Машина ожила впервые с 1943 года.


https://www.facebook.com/DEDATV/posts/437768466606328
Tags: авиареставрация

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